«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» в Нижнекамске

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке победил ярославский «Локомотив» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команде хозяев удался удачный старт, уже к восьмой минуте «волки» обеспечили себе преимущество в два гола усилиями форварда Марата Хайруллина и защитника Райана Мёрфи. Уже к 16-й минуте «Локомотив» отыгрался, заброшенными шайбами отметились нападающие Стефан Да Коста и Владимир Ткачёв. На экваторе второго периода гол в актив записал форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров. На 50-й минуте форвард Йонас Энлунд упрочил преимущество хозяев. В концовке «Локомотив» сократил отставание до минимума, но отыграться не сумел.