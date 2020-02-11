«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» в Нижнекамске
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке победил ярославский «Локомотив» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Команде хозяев удался удачный старт, уже к восьмой минуте «волки» обеспечили себе преимущество в два гола усилиями форварда Марата Хайруллина и защитника Райана Мёрфи. Уже к 16-й минуте «Локомотив» отыгрался, заброшенными шайбами отметились нападающие Стефан Да Коста и Владимир Ткачёв. На экваторе второго периода гол в актив записал форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров. На 50-й минуте форвард Йонас Энлунд упрочил преимущество хозяев. В концовке «Локомотив» сократил отставание до минимума, но отыграться не сумел.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Хайруллин (Энлунд, Берглунд) – 03:22' (5x5) 2:0 Мёрфи (Сергеев) – 07:11' (5x5) 2:1 Да Коста (Накладал) – 14:11' (5x5) 2:2 Ткачёв (Полунин) – 15:28' (5x5) 3:2 Шиксатдаров (Уайт, Мёрфи) – 29:54' (5x5) 4:2 Энлунд (Мёрфи) – 49:25' (4x5) 4:3 Ландер (Ткачёв, Марков) – 57:31' (6x4)
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