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«Спартак» победил «Металлург» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

«Спартак» победил «Металлург» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней площадке со счётом 4:2 обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа позволила команде Олега Знарка выйти в плей-офф.

Первый период прошёл без голов. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд, заброшенная шайба на счету нападающего Богдана Потехина. До второго перерыва соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали форварды Андрей Нестрашил и Робин Ганзл. На 49-й минуте равновесие на табло восстановил защитник «Спартака» Патрик Херсли. Вскоре москвичи забили вновь усилиями форварда Каспарса Даугавиньша. В концовке Ганзл оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Потехин – 21:48' (5x5)   0:2 Нестрашил (Филиппи) – 29:21' (5x4)   1:2 Ганзл (Никонцев, Кулик) – 32:34' (5x5)   2:2 Херсли (Цыплаков, Кулик) – 48:03' (5x5)   3:2 Даугавиньш (Зубов, Ганзл) – 48:46' (5x4)   4:2 Ганзл (Никонцев, Рылов) – 59:51' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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