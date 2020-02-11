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СКА одержал шестую победу подряд, взяв верх над «Амуром»

СКА одержал шестую победу подряд, взяв верх над «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашнем льду переиграл хабаровский «Амур» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Санкт-Петербурга одержала шестую победу подряд, «тигры» прервали победную серию из четырёх матчей.

Счёт был открыт в концовке первого периода матча, на 19-й минуте удачный бросок удался защитнику «Амура» Онджрею Витасеку. К середине второго периода подопечные Алексея Кудашова сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам форварда Александра Барабанова и защитника Василия Токранова. Клуб из Хабаровска сравнял счёт на 55-й минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий Денис Голубев. В концовке матча победу СКА принёс форвард Евгений Кетов.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Витасек (Рассказов, Лазарев) – 18:33' (5x5)   1:1 Барабанов (Ткачёв, Якупов) – 20:44' (5x5)   2:1 Токранов – 27:36' (5x5)   2:2 Голубев (Зогорна) – 54:43' (5x5)   3:2 Кетов (Белов, Марченко) – 56:52' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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