СКА одержал шестую победу подряд, взяв верх над «Амуром»

Петербургский СКА на домашнем льду переиграл хабаровский «Амур» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Санкт-Петербурга одержала шестую победу подряд, «тигры» прервали победную серию из четырёх матчей.



Счёт был открыт в концовке первого периода матча, на 19-й минуте удачный бросок удался защитнику «Амура» Онджрею Витасеку. К середине второго периода подопечные Алексея Кудашова сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам форварда Александра Барабанова и защитника Василия Токранова. Клуб из Хабаровска сравнял счёт на 55-й минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий Денис Голубев. В концовке матча победу СКА принёс форвард Евгений Кетов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.