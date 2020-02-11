«Трактор» дважды упустил преимущество в счёте и проиграл «Йокериту»

Финский «Йокерит» на домашней арене со счётом 3:2 обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



В первые 20 минут шайб заброшено не было. Сразу после перерыва команда гостей вышла вперёд — удачный бросок в актив записал нападающий Ярослав Косов. Вскоре «Йокерит» отыгрался, заброшенная шайба на счету форварда Вели-Матти Савинайнена. На 34-й минуте «Трактор» вновь вышел вперёд усилиями нападающего Лукаша Седлака. На 52-й минуте счёт сравнял форвард Марко Анттила. На 56-й минуте Савинайнен оформил дубль, тем самым принеся победу клубу из Финляндии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.