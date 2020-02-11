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«Трактор» дважды упустил преимущество в счёте и проиграл «Йокериту»

«Трактор» дважды упустил преимущество в счёте и проиграл «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» на домашней арене со счётом 3:2 обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

В первые 20 минут шайб заброшено не было. Сразу после перерыва команда гостей вышла вперёд — удачный бросок в актив записал нападающий Ярослав Косов. Вскоре «Йокерит» отыгрался, заброшенная шайба на счету форварда Вели-Матти Савинайнена. На 34-й минуте «Трактор» вновь вышел вперёд усилиями нападающего Лукаша Седлака. На 52-й минуте счёт сравнял форвард Марко Анттила. На 56-й минуте Савинайнен оформил дубль, тем самым принеся победу клубу из Финляндии.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Косов (Бородкин, Сергиенко) – 20:53' (5x5)   1:1 Савинайнен (Мозес, О'Нилл) – 25:48' (5x4)   1:2 Седлак (Карпухин, Меньшиков) – 33:14' (5x5)   2:2 Анттила (Лехтонен, Оксанен) – 51:49' (5x5)   3:2 Савинайнен (О'Нилл) – 55:15' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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