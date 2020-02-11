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Никитин: игра была равная, но у ЦСКА было много технического брака

Никитин: игра была равная, но у ЦСКА было много технического брака
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранного матча с «Торпедо» (4:1).

«Игра получилась равная. Но у нас было много технического брака. Где-то это не позволяло доигрывать моменты.

После второго гола, забитого в большинстве, мы начали играть получше. Илья Сорокин помог команде, подтащил в нужные моменты», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

На 16-й минуте действующий чемпион открыл счёт: точным броском отметился форвард Антон Слепышев, продливший свою результативную серию до 14 матчей. Во втором периоде у ЦСКА дубль оформил нападающий Сергей Толчинский, на что «Торпедо» ответило заброшенной шайбой форварда Тая Рэтти. В концовке основного времени точку в матче поставил защитник «армейцев» Алексей Марченко, поразивший пустые ворота соперника.

ЦСКА обыграл «Торпедо», Толчинский оформил дубль
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