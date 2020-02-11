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Знарок: «Спартак» неплохо отыграл третий период, значит, всё правильно делаем

Знарок: «Спартак» неплохо отыграл третий период, значит, всё правильно делаем
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:4).

«Нас — с победой. Молодцы. Мы неплохо поработали в паузу, сегодня был первый матч, тяжело вкатывались. В третьем периоде неплохо отыграли, значит, всё правильно делаем. Наверное, они сумели вкатиться к этому времени», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый период прошёл без голов. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд, заброшенная шайба на счету нападающего Богдана Потехина. До второго перерыва соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали форварды Андрей Нестрашил и Робин Ганзл. На 49-й минуте равновесие на табло восстановил защитник «Спартака» Патрик Херсли. Вскоре москвичи забили вновь усилиями форварда Каспарса Даугавиньша. В концовке Ганзл оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

«Спартак» победил «Металлург» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина
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