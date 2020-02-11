Толчинский: у ЦСКА было много потерь, какой-то сумбур

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (4:1).



«Было несложно войти в игру после паузы на Евротур. Две недели проболел, и в первом периоде в какой-то момент в глазах потемнело. А со второго периода уже нормально вкатился.



В моменте с пропущенным голом мы совершили ошибку, оставили игрока одного на пятаке, а они реализовали. Сегодня мне подфартило, особенно в моменте с первым голом. Там рикошет случился, я остался на пустых воротах. Сложно забивать, хорошая команда. Они хорошо играли, мы же в первом периоде сыграли не очень. Было много потерь, какой-то сумбур. Повезло, что я смог в большинстве забить. Дальше уже сделали то, что умеем. Довели игру до логического конца.



На каждый матч настраиваемся, как обычно, только на победу. Неважно, попали мы уже в плей-офф или нет. „Торпедо“ сегодня хорошо играло. Активно, быстро. По каким-то компонентам они были даже лучше нас.



Немного соскучились по арене на Автозаводской. Хоть и здесь приятно играть. Но всё равно та арена поновее», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА обыграл «Торпедо», Толчинский оформил дубль