Гулявцев: вратарь Киселёв провёл первый матч в КХЛ. Лангхамер травмирован, Аликин заболел

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча со СКА (2:3).



«Напряжённый матч. Ребята старались, но сегодня у нас мало что получалось в атаке. Тем не менее могли зацепить очки. Немного не хватило терпения, за три-четыре минуты пропустили. В ребят камень не брошу — молодцы, старались как могли. Но по этой игре на очко мы наиграли. Как есть, так есть, поездка только началась, готовимся к следующему матчу.



Киселёв сегодня сыграл первый матч в КХЛ. Оставлял нас в игре в некоторых моментах, его винить не в чем. Молодец, дебютный матч со СКА, отыграл неплохо. Что с остальными вратарями? У Лангхамера травма, он в Чехии. Должен вернуться. А Женя Аликин приболел, инфекционное заболевание. Он с командой, но сегодня остался в гостинице. Не стали рисковать, чтобы не усугублять ситуацию. Он нам нужен. Посмотрим, сможет ли он быть готов к матчу с «Витязем», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал шестую победу подряд, взяв верх над «Амуром»