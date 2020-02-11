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Кудашов: команда у СКА была немного медленной, получили большую нагрузку в перерыве

Кудашов: команда у СКА была немного медленной, получили большую нагрузку в перерыве
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от матча с хабаровским «Амуром» (3:2).

«Тяжёлый матч и по счёту, и по игре. После паузы команда была немного медленной, потому что получили большую нагрузку в перерыве, немного не хватало движения. Были хорошие моменты, особенно в атаке, создавали неплохие моменты, которые надо было лучше реализовывать. Но были и провалы в обороне, вообще, у нас волнами игра шла, как хорошими, так и плохими. Надеюсь, дальше будет лучше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Счёт был открыт в концовке первого периода матча, на 19-й минуте удачный бросок удался защитнику «Амура» Онджрею Витасеку. К середине второго периода подопечные Алексея Кудашова сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам форварда Александра Барабанова и защитника Василия Токранова. Клуб из Хабаровска сравнял счёт на 55-й минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий Денис Голубев. В концовке матча победу СКА принёс форвард Евгений Кетов.

СКА одержал шестую победу подряд, взяв верх над «Амуром»
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