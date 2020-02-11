Квартальнов: знаете, я не угадал в буллитной серии

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:2 Б).
«После долгой паузы в первом периоде у нас было преимущество, но не то, которое мы хотели. Хотели, чтобы шайба доходила до ворот. Знали, как играет «Авангард». Вот эти вещи у нас не проходили, пропустили гол в первом же моменте. Это оставило небольшой осадок. Здорово сыграли оба вратаря. В конце забили «6 на 5», на буллитах не повезло.
Почему после Бека буллит исполнял не Азеведу? Знаете, не угадал. Не знаю, встретимся ли мы с «Авангардом» в плей-офф. Не могу смотреть так далеко. Следующий матч сыграет Билялов, а кто будет первым номером, пока сказать не могу.
Понимали, что «Авангард» — серьёзная команда. У каждой команды есть рисунок. Старались играть по своему плану, многое не получалось. Большой плюс, что забили в конце», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 февраля 2020
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