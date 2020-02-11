Хартли: давно решили, что Гарипов сыграет с «Ак Барсом». Он потрясающий человек

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:1 Б).



«Мы одержали большую и важную победу. Невероятную игру продемонстрировали обе команды. Была потрясающая интенсивность, высокие скорости, давление со стороны обеих команд. Сложно было создавать моменты в атаке, поскольку совсем не было времени. Оба вратаря действовали потрясающе. Отлично, что мы взяли два очка.



Не знаю, встретимся ли с «Ак Барсом» в плей-офф, но, если это произойдёт, значит, мы пройдём далеко. Никаких лёгких прогулок не будет. Обе команды хорошо действовали и в обороне, и в нападении. Да, мы провели много времени в зоне «Ак Барса», но аналогично можно сказать и про соперника. Всем хочется забрасывать больше шайб, но в КХЛ сложно это делать. Мы довольны нашей победой.



Ещё до перерыва мы говорили, что главное для нас – показывать стабильную игру. Очень важно, чтобы все игроки понимали нашу систему. Мне нравится наше состояние на сегодняшний день. Хотим занять максимально высокое место в таблице. Сегодняшний матч был сопоставим с плей-офф. Оставшиеся игры нас ещё больше закалят.



Давно было решено, что один из матчей с «Ак Барсом» в воротах сыграет Эмиль Гарипов. Это важно и для игрока, и для прессы, задаёт хороший тон. Бобков немного приболел. Эмиль отлично играет, он командный игрок и потрясающий человек», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Ак Барс» отыгрался в концовке, но уступил «Авангарду» по буллитам