Хартли: давно решили, что Гарипов сыграет с «Ак Барсом». Он потрясающий человек

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:1 Б).
«Мы одержали большую и важную победу. Невероятную игру продемонстрировали обе команды. Была потрясающая интенсивность, высокие скорости, давление со стороны обеих команд. Сложно было создавать моменты в атаке, поскольку совсем не было времени. Оба вратаря действовали потрясающе. Отлично, что мы взяли два очка.
Не знаю, встретимся ли с «Ак Барсом» в плей-офф, но, если это произойдёт, значит, мы пройдём далеко. Никаких лёгких прогулок не будет. Обе команды хорошо действовали и в обороне, и в нападении. Да, мы провели много времени в зоне «Ак Барса», но аналогично можно сказать и про соперника. Всем хочется забрасывать больше шайб, но в КХЛ сложно это делать. Мы довольны нашей победой.
Ещё до перерыва мы говорили, что главное для нас – показывать стабильную игру. Очень важно, чтобы все игроки понимали нашу систему. Мне нравится наше состояние на сегодняшний день. Хотим занять максимально высокое место в таблице. Сегодняшний матч был сопоставим с плей-офф. Оставшиеся игры нас ещё больше закалят.
Давно было решено, что один из матчей с «Ак Барсом» в воротах сыграет Эмиль Гарипов. Это важно и для игрока, и для прессы, задаёт хороший тон. Бобков немного приболел. Эмиль отлично играет, он командный игрок и потрясающий человек», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 февраля 2020
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