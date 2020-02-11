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Кукштель: совсем маленьким ходил на матчи СКА, а сейчас сыграл уже сам

Кукштель: совсем маленьким ходил на матчи СКА, а сейчас сыграл уже сам
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Павел Кукштель подвёл итоги матча с «Амуром» (3:2), ставшим для него дебютным в КХЛ.

«Нас предупредили, что «Амур» еще не потерял шансы на выход в плей-офф, поэтому соперники будут биться за каждый момент.

Трудно выразить эмоции. Совсем маленьким ходил смотреть матчи СКА, а сейчас уже сам сыграл. Не зря говорят, что болельщик – седьмой игрок, это всегда помогает. Спасибо нашим болельщикам. У меня легенданый 99-й номер? Честно говоря, к выбору номера никакого отношения не имею – увидел, когда пришел в раздевалку. Ребята тоже подшучивают. Конечно, номер легендарный, давление есть, нужно стараться и оправдывать», — приводит слова нападающего официальный сайт «армейцев».

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