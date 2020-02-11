Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Детройт» вновь отправил на драфт отказов Джонатана Эрикссона

«Детройт» вновь отправил на драфт отказов Джонатана Эрикссона
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» вновь отправил на драфт отказов защитника Джонатана Эрикссона, сообщает в «Твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Ранее игрока уже отправляли на драфт отказов в октябре 2019 года.

35-летний шведский защитник выступает за «Детройт» с сезона-2007/08. В нынешнем сезоне Эрикссон нсыграл за основную команду «Детройта» 11 матчей, не набрав очков. В прошлом сезоне опытный защитник провёл 52 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности "-10" и 35 минутах штрафного времени. В среднем Эрикссон проводил на площадке около 17 минут за матч.

Эрикссон играл в составе сборной Швеции на зимних Олимпийских играх 2014 года, на которых шведы завоевали серебряные медали.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020