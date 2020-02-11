«Детройт» вновь отправил на драфт отказов Джонатана Эрикссона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» вновь отправил на драфт отказов защитника Джонатана Эрикссона, сообщает в «Твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Ранее игрока уже отправляли на драфт отказов в октябре 2019 года.
35-летний шведский защитник выступает за «Детройт» с сезона-2007/08. В нынешнем сезоне Эрикссон нсыграл за основную команду «Детройта» 11 матчей, не набрав очков. В прошлом сезоне опытный защитник провёл 52 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности "-10" и 35 минутах штрафного времени. В среднем Эрикссон проводил на площадке около 17 минут за матч.
Эрикссон играл в составе сборной Швеции на зимних Олимпийских играх 2014 года, на которых шведы завоевали серебряные медали.
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