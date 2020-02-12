Малкин забросил 18-ю шайбу в сезоне

В Питтсбурге (Пенсильвания, США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Единственную пока шайбу в матче с передач Сидни Кросби и Криса Летанга в большинстве забросил российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Это его 18-й гол в текущем розыгрыше НХЛ, также на счету Малкина 40 голевых передач. За всю карьеру в Северной Америке 33-летний уроженец Магнитогорска забросил 409 шайб и отдал 651 голевую передачу.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» «Питтсбурга».

На данный момент «Тампа» идёт на третьем месте в Восточной конференции, «Питтсбург Пингвинз» расположились на четвёртой строчке.