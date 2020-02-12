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Сергачёв сравнял счёт в матче с «Питтсбургом»

Сергачёв сравнял счёт в матче с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге (Пенсильвания, США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:1.

На гол нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, «Тампа» ответила шайбой Михаила Сергачёва. Голевую передачу ему отдал другой россиянин, Никита Кучеров. Это девятый гол 21-летнего Сергачёва в текущем розыгрыше НХЛ, также на его счету 20 ассистов.

За всю заокеанскую карьеру на счету нападающего 23 шайбы и 77 голевых передач. Ассист Кучерова стал для него 43-м в текущем сезоне, также на счету уроженца Майкопа 27 голов в сезоне-2019/2020 и 215 голов за всю карьеру в НХЛ.

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