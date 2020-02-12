Бучневич сделал 21-й ассист в матче «Виннипег» — «Рейнджерс»
В Виннипеге (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости завершился первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
Единственную пока шайбу в матче забросил Крис Крайдер, а ассистировал ему российский нападающий Павел Бучневич. Для 24-летнего уроженца Череповца эта голевая передача стала 21-й в текущем сезоне и 79-й за всё время игры в НХЛ. Также на его счету 11 шайб в текущем розыгрыше и 54 за всю заокеанскую карьеру.
В данный момент «Виннипег» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, «Рейнджерс» — 12-е на Востоке. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пока результативными действиями не отметился.
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