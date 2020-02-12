«Флорида» в гостях переиграла «Нью-Джерси». Гусев и Дадонов без очков и с «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе «Флориды» отличились Бретт Коннолли, Майк Мэтисон, Марк Писик, Фрэнк Ватрано и Ноэль Аччари. У «Дэвилз» - Джек Хьюз и Кевин Руни.
Российский нападающий «Джерси» Никита Гусев и форвард «Флориды» Евгений Дадонов не отметились результативными действиями, проведя на льду 17 минут 3 секунды и 15 минут 57 секунд соответственно. У обоих игроков показатель полезности составил «-1».
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.
«Флорида Пантерз», набрав 66 очков в 56 матчах, занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» (50) – 14-е.
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