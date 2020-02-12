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«Флорида» в гостях переиграла «Нью-Джерси». Гусев и Дадонов без очков и с «-1»

«Флорида» в гостях переиграла «Нью-Джерси». Гусев и Дадонов без очков и с «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Флориды» отличились Бретт Коннолли, Майк Мэтисон, Марк Писик, Фрэнк Ватрано и Ноэль Аччари. У «Дэвилз» - Джек Хьюз и Кевин Руни.

Российский нападающий «Джерси» Никита Гусев и форвард «Флориды» Евгений Дадонов не отметились результативными действиями, проведя на льду 17 минут 3 секунды и 15 минут 57 секунд соответственно. У обоих игроков показатель полезности составил «-1».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.

«Флорида Пантерз», набрав 66 очков в 56 матчах, занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» (50) – 14-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хьюз (Сиверсон, Симмондс) – 03:15' (5x4)   1:1 Коннолли (Трочек, Хоффман) – 11:50' (5x5)   1:2 Мэтисон (Аччари, Писик) – 19:14' (5x5)   1:3 Писик (Мэтисон, Яндл) – 22:43' (5x5)   2:3 Руни (Андерсон) – 24:17' (5x5)   2:4 Ватрано (Яндл, Севьюр) – 24:59' (5x5)   2:5 Аччари (Писик, Мэтисон) – 25:38' (5x5)   3:5 Палмьери (Батчер, Кэррик) – 34:30' (5x5)
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