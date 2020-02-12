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Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»

Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингзвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них восьмой кряду.

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном. После полученного повреждения Кучеров не смог продолжить матч. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Тампы».

Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей на другого россиянина Михаила Сергачёва. В текущем сезоне Никита принял участие в 56 матчах, в которых отметился 70 (27+43) набранными очками.

Сергачёв сравнял счёт в матче с «Питтсбургом»
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