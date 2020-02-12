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Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» и продолжить победную серию

Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» и продолжить победную серию
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингзвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них восьмой кряду.

Благодаря голам защитника «Тампы» Михаила Сергачёва и нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина команды завершили основное время со счётом 1:1. Автором победной шайбы «молний» в овертайме стал канадский форвард Янни Гурд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела. Автор единственного гола «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты и 12 секунд с показателем полезности «+1».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший 18-ю шайбу в сезоне, завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 23 минут и 9 секунд.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл полный матч и отразил 35 бросков из 36.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 79 очков в 57 играх, занимает 2-е место в Восточной конференции. «Питтсбург Пингвинз» (74) — 4-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Малкин (Кросби, Летанг) – 11:31' (5x4)   1:1 Сергачёв (Кучеров, Марун) – 23:59' (5x4)   1:2 Гурд (Пойнт, Хедман) – 62:45' (3x3)
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