Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» и продолжить победную серию

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингзвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них восьмой кряду.
Благодаря голам защитника «Тампы» Михаила Сергачёва и нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина команды завершили основное время со счётом 1:1. Автором победной шайбы «молний» в овертайме стал канадский форвард Янни Гурд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела. Автор единственного гола «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты и 12 секунд с показателем полезности «+1».
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший 18-ю шайбу в сезоне, завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 23 минут и 9 секунд.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл полный матч и отразил 35 бросков из 36.
«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 79 очков в 57 играх, занимает 2-е место в Восточной конференции. «Питтсбург Пингвинз» (74) — 4-е.
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