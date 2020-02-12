Баумистер упал на скамейке «Сент-Луиса». Матч с «Анахаймом» отменён

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз».
На 14-й минуте первого периода при счёте 1:1 матч был прерван из-за оказания экстренной медицинской помощи 36-летнему канадскому защитнику «Сент-Луиса» Джею Боумистеру. Когда игрок находился на скамейке запасных «Блюз», ему внезапно стало плохо, и он упал. Одноклубники немедленно сигнализировали о случившемся врачам команды.
Боумистер провёл на льду 5 минут 34 секунды, а последняя его смена длилась 1 минуту и 20 секунд.
На данный момент игрок, которого доставили в больницу, находится в сознании. Матч был отменён и не будет доигран сегодня.
В текущем сезоне Боумистер принял участие в 57 матчах НХЛ, в которых набрал 9 (1+8) очков. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1241 матч, в которых он набрал 424 очка и заработал показатель полезности «-16».
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