Оши — о Боумистере: молимся за Бо

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, выступавший в прошлом за «Сент-Луис Блюз», отреагировал на инцидент, произошедший в матче «музыкантов» с «Анахайм Дакс».

На 14-й минуте первого периода матч был прерван из-за оказания экстренной медицинской помощи 36-летнему канадскому защитнику «Сент-Луиса» Джею Боумистеру. Когда игрок находился на скамейке запасных «Блюз», ему внезапно стало плохо, и он упал.

«Молимся за Бо», — написал бывший партнёр Боумистера в «Твиттере».

На данный момент игрок, которого доставили в больницу, находится в сознании. Матч был отменён и не будет доигран сегодня. В этом сезоне Боумистер принял участие в 57 матчах НХЛ, в которых набрал 9 (1+8) очков. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1241 матч, в которых он набрал 424 очка и заработал показатель полезности «-16».