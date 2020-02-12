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Результаты матчей в НХЛ за 11 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 11 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Аризона Койотс» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дворак (Гарланд, Экман-Ларссон) – 01:04' (5x5)   1:1 Хайман (Бэрри, Керфут) – 14:23' (5x5)   1:2 Сёдерберг (Ричардсон, Чикран) – 39:13' (5x5)   2:2 Хайман (Таварес, Керфут) – 41:33' (5x5)   3:2 Капанен – 63:43' (3x3)

«Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 ОТ. Гости продлили победную серию до восьми матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Малкин (Кросби, Летанг) – 11:31' (5x4)   1:1 Сергачёв (Кучеров, Марун) – 23:59' (5x4)   1:2 Гурд (Пойнт, Хедман) – 62:45' (3x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 5:3. Гости смогли отыграться со счётом 0:3, но пропустили победную шайбу от Райана Пулока за 41 секунду до конца третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бейли (Барзал) – 07:45' (5x5)   2:0 Мартин (Комаров, Брассар) – 11:13' (5x5)   3:0 Эберле (Барзал, Ли) – 15:36' (5x5)   3:1 Конечны (ван Римсдайк, Лотон) – 29:34' (5x5)   3:2 Хег (Жиру, Лотон) – 31:56' (5x5)   3:3 Кутюрье (Жиру, Проворов) – 58:28' (6x5)   4:3 Пулок (Барзал, Эберле) – 59:19' (5x5)   5:3 Комаров (Бейли) – 59:56' (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хьюз (Сиверсон, Симмондс) – 03:15' (5x4)   1:1 Коннолли (Трочек, Хоффман) – 11:50' (5x5)   1:2 Мэтисон (Аччари, Писик) – 19:14' (5x5)   1:3 Писик (Мэтисон, Аччари) – 22:43' (5x5)   2:3 Руни (Андерсон) – 24:17' (5x5)   2:4 Ватрано (Яндл, Севьюр) – 24:59' (5x5)   2:5 Аччари (Писик, Мэтисон) – 25:38' (5x5)   3:5 Палмьери (Батчер, Кэррик) – 34:30' (5x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хельм (Манта) – 00:27' (5x5)   1:1 Шири (Юханссон, Лазар) – 01:03' (5x5)   1:2 Хельм (Манта, Грин) – 27:02' (5x5)   2:2 Юханссон (Далин, Райнхарт) – 34:59' (5x5)   3:2 Райнхарт (Айкел, Йокихарью) – 40:57' (5x5)

«Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Бучневич) – 19:25' (5x5)   0:2 Крайдер (Строум, Зибанеджад) – 27:30' (5x4)   0:3 Строум (Фаст, Панарин) – 40:53' (5x5)   0:4 Зибанеджад (Бучневич) – 41:28' (5x5)   1:4 Элерс (Нику, Моррисси) – 44:35' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Эрикссон Эк (Гринвей, Дамба) – 05:30' (5x4)   2:0 Сперджен (Фиала, Сутер) – 12:44' (5x4)   3:0 Фиала (Паризе, Бродин) – 29:11' (5x5)   4:0 Паризе (Стаал, Фиала) – 35:47' (5x4)

«Даллас Старз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бенн (Джонс, Хейсканен) – 07:54' (5x5)   1:1 Ахо (Свечников, Славин) – 17:38' (5x5)   2:1 Гурьянов (Хейсканен, Хинц) – 32:36' (5x4)   3:1 Бенн (Сегин) – 35:06' (5x4)   4:1 Бенн – 58:41' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3. «Ястребы» проиграли в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шихан (Кассиан, Арчибальд) – 01:13' (5x5)   1:1 Саад (Кейн, Мёрфи) – 05:56' (5x5)   1:2 Тэйвз (Карпентер, Мяяття) – 14:19' (4x5)   2:2 Ямамото (Чиассон, Драйзайтль) – 17:18' (5x4)   2:3 Боквист (Кейн, Саад) – 21:45' (5x5)   3:3 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 23:38' (5x5)   4:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Смит) – 24:50' (5x4)   5:3 Драйзайтль – 59:57' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз» — 3:0. «Сенаторы» проиграли в шестом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Рантанен (Маккиннон, Грейвз) – 19:19' (5x5)   2:0 Ничушкин (Бураковски, Жирар) – 50:26' (5x4)   3:0 Ландеског (Маккиннон) – 58:55' (en)

«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:1 (матч прерван на 13-й минуте из-за потери сознания Джеем Боумистером и сегодня доигран не будет).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Остановлен
1 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хенрик (Линдхольм, Мэнсон) – 05:29' (5x5)   1:1 Барбашев (Кайру) – 07:17' (5x5)
Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 19 матчей
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