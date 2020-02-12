Результаты матчей в НХЛ за 11 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Аризона Койотс» — 3:2 ОТ.

«Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 ОТ. Гости продлили победную серию до восьми матчей.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 5:3. Гости смогли отыграться со счётом 0:3, но пропустили победную шайбу от Райана Пулока за 41 секунду до конца третьего периода.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» — 3:5.

«Баффало Сэйбрз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2.

«Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4.

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 4:0.

«Даллас Старз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3. «Ястребы» проиграли в четвёртом матче кряду.

«Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз» — 3:0. «Сенаторы» проиграли в шестом матче кряду.

«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:1 (матч прерван на 13-й минуте из-за потери сознания Джеем Боумистером и сегодня доигран не будет).