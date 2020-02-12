Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по сейвам за семь матчей со старта карьеры в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей, для которых эта победа стала второй подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин снова стал одним из лучших игроков встречи, второй матч кряду сделав 42 сейва. Игорь установил новый клубный рекорд по сейвам за семь матчей со старта карьеры в НХЛ. На этом отрезке российский голкипер отразил 238 бросков.

Также Игорь стал третьим вратарём-новичком в истории «Рейнджерс», который в двух матчах подряд отражал более 40 бросков (двое первых — Джон Ванбисбрук и Дэн Блэкбёрн), а кроме этого, стал первым голкипером-новобранцем, кто помимо 40 сейвов подряд сумел одержать в таких матчах две победы.