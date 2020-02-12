«Сент-Луис»: Боумистер перенёс сердечный приступ на скамейке. Он находится в сознании

«Сент-Луис Блюз» опубликовал на официальном сайте заявление генерального менеджера клуба Дага Армстронга о состоянии здоровья защитника Джея Боумистера, потерявшего сознание во время первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

«За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенёс сердечный приступ и упал со скамейки. К счастью, благодаря оперативной реакции нашего медицинского персонала врачам «Анахайма» и врачам арены удалось стабилизировать Джея.

Он мог реагировать и двигаться по дороге в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. В настоящий момент времени Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование. Мы сообщим о состоянии Джея завтра утром», — сказано в официальном заявлении.