Драйзайтль увеличил отрыв от травмированного Макдэвида до восьми очков в гонке бомбардиров

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» победил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу «нефтяников».

В составе победителей Леон Драйзайтль набрал 4 (1+3) очка, дубль оформил Кайлер Ямамото, ещё 2 (1+1) очка заработал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Драйзайтль увеличил отрыв от травмированного одноклубника Коннора Макдэвида до восьми очков в гонке бомбардиров. В активе немецкого форварда стало 89 (32+57) очков после 56 матчей. На счету Макдэвида — 81 (30+51) балл после 55 встреч.

Третье место в зачёте бомбардиров с 78 очками делят форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.