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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

11 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела. Автор первого гола «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты и 12 секунд с показателем полезности «+1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший 18-ю шайбу в сезоне, завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 23 минут и 9 секунд. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл полный матч и отразил 35 бросков из 36.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич, проведя на льду 14 минут и 29 секунд, отдал две результативные передачи, набрав 32-е и 33-е очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+2». Игровое время Артемия Панарина составило 18 минут и 35 секунд, а показатель полезности – «+1», он также отметился голевой передачей, набрав 74-е очко в сезоне.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-2». Он провёл на льду 19 минут и 49 секунд. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, в концовке первого периода покинувший лёд из-за подозрения на сотрясение мозга, провёл на площадке 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 11 минут и 40 секунд и заработал нейтральный показатель полезности «0». Другой российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев не набрал очков, отыграв 8 минут и 31 секунду. Игроки «Оттавы» Никита Зайцев, Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и завершили встречу с показателем полезности «0».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»35 из 3697,22:1 ОТ
Худобин«Даллас»24 из 2596,04:1
Шестёркин«Рейнджерс»42 из 4397,74:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10000-15.57
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10400-17.03
Кучеров (н)«Тампа»0+100310-14.53
Малкин (н)«Питтсбург»1+0-1231050%23.09
Панарин (н)«Рейнджерс»0+1+12400-18.35
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+2+20400-14.29
Свечников (н)«Каролина»0+100120-16.34
Гурьянов (н)«Даллас»1+0+10520-13.30
Радулов (н)«Даллас»0+000200-14.32
Анисимов (н)«Оттава»0+00000050%12.18
Наместников (н)«Оттава»0+000121-14.39
Ничушкин (н)«Колорадо»1+000110-11.40
Каменев (н)«Колорадо»0+000210100%08.31
Зайцев (з)«Оттава»0+000331-21.46
Задоров (з)«Колорадо»0+000222-18.20
Проворов (з)«Филадельфия»0+1-10311-25.22
Куликов (з)«Виннипег»0+0-20210-19.49
Сергачёв (з)«Тампа»1+002102-23.12
Любушкин (з)«Аризона»0+000113-12.28
Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 19 матчей
Шестёркина заменили после удара в голову. Он вернулся, установил рекорд и отбил 42 броска
Могла быть тяжёлая травма. А в итоге почти получился «сухарь».
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