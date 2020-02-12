Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 февраля 2020 года

11 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела. Автор первого гола «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты и 12 секунд с показателем полезности «+1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший 18-ю шайбу в сезоне, завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 23 минут и 9 секунд. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл полный матч и отразил 35 бросков из 36.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич, проведя на льду 14 минут и 29 секунд, отдал две результативные передачи, набрав 32-е и 33-е очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+2». Игровое время Артемия Панарина составило 18 минут и 35 секунд, а показатель полезности – «+1», он также отметился голевой передачей, набрав 74-е очко в сезоне.
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-2». Он провёл на льду 19 минут и 49 секунд. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, в концовке первого периода покинувший лёд из-за подозрения на сотрясение мозга, провёл на площадке 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 11 минут и 40 секунд и заработал нейтральный показатель полезности «0». Другой российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев не набрал очков, отыграв 8 минут и 31 секунду. Игроки «Оттавы» Никита Зайцев, Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и завершили встречу с показателем полезности «0».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|35 из 36
|97,2
|2:1 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|24 из 25
|96,0
|4:1
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|42 из 43
|97,7
|4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|15.57
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|17.03
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|14.53
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|-1
|2
|3
|1
|0
|50%
|23.09
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|2
|4
|0
|0
|-
|18.35
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+2
|0
|4
|0
|0
|-
|14.29
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|16.34
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|5
|2
|0
|-
|13.30
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|14.32
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|50%
|12.18
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|14.39
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|11.40
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|100%
|08.31
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|1
|-
|21.46
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|2
|-
|18.20
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|-1
|0
|3
|1
|1
|-
|25.22
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-2
|0
|2
|1
|0
|-
|19.49
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|0
|2
|1
|0
|2
|-
|23.12
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|3
|-
|12.28
- 12 февраля 2020
-
10:26
-
10:15
-
09:41
-
09:30
-
09:28
-
09:00
-
08:37
-
08:35
-
08:13
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:31
-
07:18
-
07:15
-
07:13
-
06:56
-
06:54
-
06:47
-
06:25
-
06:24
-
06:05
-
05:53
-
05:37
-
05:15
-
05:04
-
04:33
-
04:23
-
03:51
-
00:00
- 11 февраля 2020
-
23:56
-
23:41
-
23:25
-
23:05
-
22:59