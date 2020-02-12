Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 февраля 2020 года

11 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела. Автор первого гола «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минуты и 12 секунд с показателем полезности «+1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросивший 18-ю шайбу в сезоне, завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 23 минут и 9 секунд. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл полный матч и отразил 35 бросков из 36.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич, проведя на льду 14 минут и 29 секунд, отдал две результативные передачи, набрав 32-е и 33-е очко в сезоне. Его показатель полезности составил «+2». Игровое время Артемия Панарина составило 18 минут и 35 секунд, а показатель полезности – «+1», он также отметился голевой передачей, набрав 74-е очко в сезоне.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-2». Он провёл на льду 19 минут и 49 секунд. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, в концовке первого периода покинувший лёд из-за подозрения на сотрясение мозга, провёл на площадке 53 минуты и 56 секунд и отразил 42 броска из 43.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 11 минут и 40 секунд и заработал нейтральный показатель полезности «0». Другой российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев не набрал очков, отыграв 8 минут и 31 секунду. Игроки «Оттавы» Никита Зайцев, Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились результативными действиями и завершили встречу с показателем полезности «0».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 35 из 36 97,2 2:1 ОТ Худобин «Даллас» 24 из 25 96,0 4:1 Шестёркин «Рейнджерс» 42 из 43 97,7 4:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 0 0 0 - 15.57 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 4 0 0 - 17.03 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 0 0 3 1 0 - 14.53 Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 -1 2 3 1 0 50% 23.09 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+1 +1 2 4 0 0 - 18.35 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+2 +2 0 4 0 0 - 14.29 Свечников (н) «Каролина» 0+1 0 0 1 2 0 - 16.34 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 +1 0 5 2 0 - 13.30 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 0 2 0 0 - 14.32 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 0 0 0 50% 12.18 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 2 1 - 14.39 Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 0 0 1 1 0 - 11.40 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 2 1 0 100% 08.31 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 3 3 1 - 21.46 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 2 2 2 - 18.20 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 -1 0 3 1 1 - 25.22 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -2 0 2 1 0 - 19.49 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 0 2 1 0 2 - 23.12 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 1 1 3 - 12.28

Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 19 матчей