Гурьянов забил 16-й гол в сезоне и обогнал Радулова в списке снайперов «Далласа»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Хет-триком в составе «Далласа» отметился канадский форвард Джейми Бенн, ещё один гол на счету российского нападающего Дениса Гурьянова. 22-летний россиянин провёл на льду 13 минут 30 секунд и забросил 16-ю шайбу в сезоне. Всего в 51 матче сезона Гурьянов набрал 22 (16+6) очка.

Российский нападающий обогнал соотечественника Александра Радулова (15 шайб) и вышел на третье место в списке лучших снайперов «Далласа» в нынешнем сезоне. Второе место занимает Роопе Хинтц (17), лидирует Джейми Бенн (18).