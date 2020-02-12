Морис — о поражении: где-то «Виннипег» недоработал, но Шестёркин был очень хорош

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4) отметил вклад российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина в итоговый результат.

«Их вратарь был очень хорош. В некоторых моментах мы недоработали, не попали по воротам, но он сделал несколько хороших сейвов с близкого расстояния. Позиционно он сыграл очень и очень хорошо», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» снова стал одним из лучших игроков встречи, второй матч кряду совершив 42 сейва. Игорь установил новый клубный рекорд, став первым вратарём в истории «синерубашечников», одержавшим шесть побед в семи матчах за клуб. Также он установил новый клубный рекорд по сейвам за семь матчей со старта карьеры в НХЛ. На этом отрезке российский голкипер отразил 238 бросков.