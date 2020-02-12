Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Боунесс: бросок Гурьянова был настоящей ракетой, такой никто не остановит

Боунесс: бросок Гурьянова был настоящей ракетой, такой никто не остановит
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), в частности, отметив гол российского форварда Дениса Гурьянова.

«Это была одна из наших лучших игр, однозначно. Вот так мы и хотим играть. Это наш, домашний лёд, надо извлекать из этого преимущество. Гурьянов нанёс потрясающий бросок, который был настоящей ракетой. Такой никто не остановит, потому что это идеальный бросок, и шайба летит с невероятной скоростью. С этим ничего не поделаешь.

Хет-трик Бенна? Когда он играет вот так, его очень тяжело сдержать. Это можно было видеть по его голу в пустые ворота. Он очень старался», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

Гурьянов забил 16-й гол в сезоне и обогнал Радулова в списке снайперов «Далласа»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020