Боунесс: бросок Гурьянова был настоящей ракетой, такой никто не остановит

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1), в частности, отметив гол российского форварда Дениса Гурьянова.

«Это была одна из наших лучших игр, однозначно. Вот так мы и хотим играть. Это наш, домашний лёд, надо извлекать из этого преимущество. Гурьянов нанёс потрясающий бросок, который был настоящей ракетой. Такой никто не остановит, потому что это идеальный бросок, и шайба летит с невероятной скоростью. С этим ничего не поделаешь.

Хет-трик Бенна? Когда он играет вот так, его очень тяжело сдержать. Это можно было видеть по его голу в пустые ворота. Он очень старался», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.