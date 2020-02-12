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Хедман: «Тампа» явно довольна игрой Василевского. Он лучший вратарь в этой лиге

Хедман: «Тампа» явно довольна игрой Василевского. Он лучший вратарь в этой лиге
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) оценил игру голкипера Андрея Василевского.

«Он лучший вратарь в этой лиге. Мы явно довольны его игрой. Уже 18 или 19 матчей подряд он приносит хотя бы одно очко. Это довольно примечательно», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь «молний» отразил 35 бросков из 36, позволив отличиться только соотечественнику Евгению Малкину, который реализовал большинство в первом периоде. Одним из самых красивых сейвов Василевского стал отражённый бросок в исполнении Брайана Раста. Американский форвард «Пингвинз» броском в касании завершил выход «два в один», однако Андрей успел переместиться и сделать сейв.

Василевский продлил рекордную серию без поражений в основное время до 19 матчей
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