Бауманн: будет здорово, если СКА или ЦСКА станут лучшими в Европе по спортивному принципу

Исполнительный президент Лиги чемпионов Мартинн Бауманн заявил, что участие клубов КХЛ позволит официально определить лучшую команду в Европе по спортивному принципу.

«Если КХЛ не любит турнир, то очень сложно убедить лигу в этом. Возможно, качество игры и нашего турнира поможет осознать, что со спортивной точки зрения это очень хорошая идея — понять, какая команда на самом деле является сильнейшей в Европе. Если российская команда поднимет трофей над головой, то это будет самым популярным нашим продуктом, в том числе и с точки зрения маркетинга. Будет очень здорово, если СКА или ЦСКА выиграют турнир и станут официально лучшими командами Европы по спортивному принципу.

Вставить матчи Лиги чемпионов в календари национальных чемпионатов — одна из самых трудных задач. Мы начинаем в августе, поэтому команды должны быть готовы к сезону очень рано. Календари первенств накладывают большие сложности. Я надеюсь, что КХЛ станет более гибкой и, может быть, немножко сократит количество матчей регулярного чемпионата и мы найдём способ интегрировать команды в турнир. Лично я думаю, что Лиге чемпионов просто необходимы команды КХЛ», — цитирует Бауманна ТАСС.