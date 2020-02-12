Коварж — о сроках восстановления: сейчас я лежу в больнице, к плей-офф меня можно ждать

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж заявил, что в настоящий момент находится в больнице, однако намерен принять участие в плей-офф.

«Сейчас я лежу в больнице. Как самочувствие? Плохо. Пока я не готов выходить на лёд. Это не последствия той травмы, сотрясения у меня не было и нет, это другая болезнь. Одно навалилось на другое. Сыграю ли я в плей-офф? Я скоро буду готов. К плей-офф меня можно ждать, постараюсь поправиться даже раньше», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Чешского голкипера 25 января в матче с «Ак Барсом» травмировал партнёр по команде Денис Бодров. Вратарь вертел головой на пятачке, когда в него на большой скорости врезался Бодров, преследующий форварда соперников. Коварж не ожидал удара и получил повреждение, голкипера увели в раздевалку.

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