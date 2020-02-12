Жамнов — об общении Знарка с прессой: он сам понимает, что времена меняются

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, как Олег Знарок стал главным тренером московского клуба.

«Все говорили, что Знарок — дорогой тренер, у нас много дорогих тренеров в КХЛ. То, что он получает намного меньше, чем в других клубах, — это понятно. Но я думаю, он и сам хотел работать, вернуться. Потом, у нас с ним одинаковые взгляды на хоккей, из-за этого он, можно сказать, дал добро.

Вопрос занял довольно долгое время — месяц мы обговаривали с руководством, переговоры с ним начались сразу после окончания для нас сезона. У меня намётки уже были, когда я был на лавке. Можно сказать, что мы принимали это решение не быстро, и не знаю, как бы сложилось, если бы сейчас команду тренировал другой специалист. Большое спасибо руководству, что оно выслушало мои мысли и дало шанс вернуть его.

Знарок стал мягче общаться с журналистами? Он сам понимает, что времена меняются. С другой стороны, если смотреть на всю его историю, он не так любит общаться с прессой, на все вопросы у нас отвечает Харийс. Но он действительно стал помягче», — цитирует Жамнова ТАСС.