ХК «Спартак» рассматривает вариант строительства своей арены

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что московский клуб рассматривает возможность строительства собственной арены.



«В Москве вроде бы и есть дворцы, но их не так много, даже рассматриваем строительство своей арены, но конкретно я не готов говорить. Есть очень много вариантов, пока они все прорабатываются.



У нас контракт с «ЦСКА-Ареной» на этот сезон и следующий, а дальше мы работаем над тем, где будем играть. Думаю, к концу сезона у нас будет понимание, но пока я не готов сказать конкретно. Вопросов много, они серьезные, поскольку не иметь своей арены довольно-таки тяжело.



Сокольники? Да, была презентация новой арены в Сокольниках, но этот проект пока не воплотился в жизнь, и на этот счёт я сомневаюсь, что что-то получится», – цитирует Жамнова ТАСС.

ЦСКА не хочет делить арену со «Спартаком». Заявление чемпионов КХЛ Игорь Есмантович и Игорь Никитин подвели итоги сезона и рассказали о будущем.