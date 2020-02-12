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Драйзайтль: Макдэвид — лучший игрок мира. Заменить его нельзя

Драйзайтль: Макдэвид — лучший игрок мира. Заменить его нельзя
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о травме капитана команды Коннора Макдэвида, из-за которой канадский форвард выбыл из строя на две-три недели.

«Коннор — лучший хоккеист мира. Его отсутствие в матче против любого соперника даёт о себе знать. Его нельзя заменить. Надо правильно настроиться на игру, понять, как нам действовать без него. Эти команды играют плотно, будут обороняться, рассчитывая победить за счёт грамотной обороны. У нас есть ребята, которые умеют играть в таких ситуациях. Я уверен в нашей команде», — цитирует Драйзайтля пресс-служба НХЛ.

Примечательно, что в первом матче без Макдэвида Леон набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Чикаго Блэкхоукс». Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Драйзайтль увеличил отрыв от травмированного одноклубника до восьми очков в гонке бомбардиров.

Драйзайтль увеличил отрыв от травмированного Макдэвида до восьми очков в гонке бомбардиров
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