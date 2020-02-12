«Динамо» М и «Спартак» проведут ретроматч, где будут чествовать Юрзинова-старшего

Матч московского «Динамо» и «Спартака» 23 февраля пройдёт в ретростилистике, информирует официальный сайт бело-голубых.



«Ретроматч будет посвящён 1960-м годам. Временам, когда в составе «Динамо» под руководством Аркадия Чернышёва вместе выступали главные легенды бело-голубых — Виталий Давыдов, Валерий Васильев, Александр Мальцев и многие другие. Обе команды выйдут на лёд стадиона «Динамо» в специальной форме, созданной по мотивам свитеров 1960-х годов.



Перед началом матча состоится церемония поднятия под своды арены тренерского стяга знаменитого динамовца Владимира Юрзинова, который 20 февраля отпразднует свой юбилей — в этот день ему исполнится 80 лет. Специально для этого события на арену «Динамо» из разных точек планеты прилетят известные ученики Владимира Юрзинова.



Антураж матча в день дерби будет полностью соответствовать эпохе прошлого века — болельщиков ждёт выставка ретрофотографий и советских автомобилей, специальные фотозоны и интерактивы, настоящая полевая кухня, особое оформление на медиапространствах, а также множество интересных активностей», — указано в сообщении «Динамо».