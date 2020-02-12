Билялов: от Квартальнова вратарям часто прилетает. Это правильно, что мне могут пихануть

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями от работы под руководством Дмитрия Квартальнова.



«Чувствуется, как сильно Квартальнов хочет выиграть Кубок Гагарина, это видно. И это объяснимо. Он же был буквально в одном шаге от победы в финале с „Магниткой“, а перед этим была серия со СКА, где ЦСКА вёл 3-0, но проиграл. Когда ты вот так оступаешься на последнем шаге, неизбежно будешь думать об этом. По Квартальнову видно, как он заряжен, как хочет добиться победы.



Часто ли от Квартальнова прилетает вратарям? Конечно, ведь мы такие же игроки. И это нормально. По мне, это правильно, что мне могут пихануть, если я плохо сыграл. Когда меня критикуют по делу, для меня это только плюс. Я с такой философией играю, что если тренер не пихает, то ничего в этом хорошего нет. Если тренер не трогает, не ругает игрока, значит ему на него по барабану», — цитирует Билялова РИА «Новости».

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