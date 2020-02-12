Защитник «Сибири» Ермаков дисквалифицирован на два матча за контакт с судьёй
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод новосибирской «Сибири» и китайского «Куньлунь Ред Стар» (0:3).
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Андрея Ермакова наказание по п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в нынешнем сезоне СДК активно дисквалифицирует игроков за контакты с арбитрами. Максим Игнатович, Андрис Джериньш, Брэндон Макмиллан и ещё несколько игроков ранее попали под действие правила, также получив дисквалификации.
Паранойя или непрофессионализм? КХЛ видит атаку арбитров там, где её нет
Судьи страдают из-за неправильного выбора позиции, а хоккеисты получают дисквалификации и штрафы за игровые эпизоды.
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