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Защитник «Сибири» Ермаков дисквалифицирован на два матча за контакт с судьёй

Защитник «Сибири» Ермаков дисквалифицирован на два матча за контакт с судьёй
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод новосибирской «Сибири» и китайского «Куньлунь Ред Стар» (0:3).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Андрея Ермакова наказание по п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне СДК активно дисквалифицирует игроков за контакты с арбитрами. Максим Игнатович, Андрис Джериньш, Брэндон Макмиллан и ещё несколько игроков ранее попали под действие правила, также получив дисквалификации.

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