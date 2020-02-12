Кожевников: «Трактор» прибавил, просто порой не везёт, как в концовке с «Йокеритом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре «Трактора», а также прокомментирвал возможный приход в клуб бывшего защитника команды Александра Шинина, который может занять одну из менеджерских должностей.



«Если в «Тракторе» решат привлечь Шинина к руководящей должности, значит это свой человек. Наверное, это будет плюсом для команды. Вся команда сейчас играет хорошо. Просто порой не везёт, как в той же концовке матча с «Йокеритом».



Увы, сказывается потеря очков на старте сезона. Сейчас ребята играют за своих болельщиков, за контракты. Посмотрим, какие будут перестановки. На мой взгляд, «Трактор» прибавил.



«Трактору» нужно сохранить легионерскую бригаду? Может быть, чёрно-белые найдут кого-то и лучше, но эти ребята играют очень здорово. Особенно я выделю Седлака и Гику. Даже одним звеном они делали погоду, остальным нужно было помогать. В остальном решение за тренером», — сказал Кожевников «Чемпионату».