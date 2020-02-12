Строльман: Василевский — лучший вратарь мира

Защитник «Флориды Пантерз» Антон Строльман поделился мнением об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Напомним, в прошлом сезоне Строльман вместе с Василевским играл за «молний».
«Каждая команда должна отрабатывать в обороне. Но в каждой команде разный уровень ответственности в отношении этого аспекта. В „Тампе“ у нас был Василевский. Лучший вратарь мира, по моему скромному мнению. Я знаю, он получил „Везину“, так что я вряд ли открыл для кого-то Америку. Но вы просто не представляете, какой сумасшедшей могла быть его статистика, если бы играли хоть чуть более строго. Да, он выступал в сильной команде, но не обманывайте себя: в сильной команде, которая позволяла создавать у своих ворот массу моментов. Мы практически не думали о защите! То, что количество шайб в наших воротах не казалось совершенно безумным, — целиком и полностью заслуга Василевского», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 12 февраля 2020
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