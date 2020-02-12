21-летний защитник Яковенко перешёл в швейцарский «Биль»
Российский защитник Александр Яковенко перешёл из финского «Юкурита» в «Биль», выступающий в Швейцарской национальной лиге, информирует Swiss Hockey News. Как сообщается, 21-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком до конца текущего сезона. Яковенко должен помочь команде закрыть проблему с недобором защитников — команду поразила эпидемия травм.
Недавно россиянин выступал за олимпийскую сборную России на турнире в Словакии. В текущем сезоне Яковенко провёл 36 матчей за «Юкурит», записав на свой счёт 21 (5+16) балл при показателе полезности «–11».
Основанный в 1939 году «Биль» — трёхкратный победитель чемпионата Швейцарии и дважды выигрывал серебряные медали национального первенства.
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