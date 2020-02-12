«Виннипег» подписал новый контракт с главным тренером Полом Морисом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» подписал новый многолетний контракт с главным тренером Полом Морисом, информирует официальный сайт команды.



53-летний специалист, ранее работавший в магнитогорском «Металлурге», возглавил «Виннипег» в январе 2014 года. Команда под его руководством трижды выходила в плей-офф Кубка Стэнли, максимальное достижение — выход в финал Западной конференции в 2018 году.



Морис занимает седьмое место в НХЛ по количеству побед (724). Рекордсменом лиги является Скотти Боумэн (1244), второе место занимает Джоэль Кенневилль, топ-3 замыкает Кен Хичкок. На четвёртом месте — наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, топ-6 дополняют специалисты Эл Эрбур и Линди Рафф.