«Виннипег» подписал новый контракт с главным тренером Полом Морисом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» подписал новый многолетний контракт с главным тренером Полом Морисом, информирует официальный сайт команды.
53-летний специалист, ранее работавший в магнитогорском «Металлурге», возглавил «Виннипег» в январе 2014 года. Команда под его руководством трижды выходила в плей-офф Кубка Стэнли, максимальное достижение — выход в финал Западной конференции в 2018 году.
Морис занимает седьмое место в НХЛ по количеству побед (724). Рекордсменом лиги является Скотти Боумэн (1244), второе место занимает Джоэль Кенневилль, топ-3 замыкает Кен Хичкок. На четвёртом месте — наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, топ-6 дополняют специалисты Эл Эрбур и Линди Рафф.
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
21:12
-
21:03
-
20:39
-
20:12
-
19:58
-
19:27
-
18:55
-
18:50
-
18:30
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:08
-
16:47
-
16:35
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
13:19
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:01
-
11:33
-
11:15
-
11:02
-
10:45
-
10:26
-
10:15
-
09:41
Партнерский контент