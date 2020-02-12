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Владелец «Вегаса» приобрёл клуб АХЛ «Сан-Антонио»

Владелец «Вегаса» приобрёл клуб АХЛ «Сан-Антонио»
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули заплатил $ 10 млн за права на клуб «Сан-Антонио», который выступает в Американской хоккейной лиге, информирует The Athletic.

6 февраля «Вегас» объявил о приобретении «Сан-Антонио», который ранее был фарм-клубом «Сент-Луис Блюз». Команда будет базироваться в штате Невада и станет фарм-клубом «Вегаса». Ранее команда выступала в Сан-Антонио( штат Техас).

Предполагается, что клуб в течение двух следующих сезонов будет играть в Лас-Вегасе, после чего планируется переезд на новую арену в Хендерсоне, который также располагается в штате Невада.

Согласно имеющейся информации, команда сменит название на «Хендерсон Силвер Найтс».

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