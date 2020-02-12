Елесин может дебютировать в НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом»

Защитник «Калгари Флэймз» Александр Елесин, скорее всего, примет участие во встрече с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Уэс Гилбертсон. Таким образом, для россиянина это будет дебют в НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате АХЛ Елесин провёл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Защитник дважды в ходе регулярного сезона НХЛ поднимался в основной состав «Флеймз», но до настоящего момента не провёл ни одной игры за основную команду.



До отъезда за океан Елесин выступал в составе «Локомотива» и «Амура». В КХЛ защитник провёл 108 матчей, в которых набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «–2» и 128 минутах штрафа.



В мае 2019 года Александр подписал контракт новичка с «Калгари».