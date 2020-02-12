Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Айлендерс» Сизикас выбыл на несколько недель. Он порезался о конёк Проворова

Форвард «Айлендерс» Сизикас выбыл на несколько недель. Он порезался о конёк Проворова
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас пропустит три-четыре недели из-за рваной раны левой ноги, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Форвард получил травму на четвёртой минуте матча с «Филадельфией Флайерз». Сизикас порезал ногу о конёк защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.

«В других командах лиги тоже много травм, и все подходят к этому с точки зрения следующего в строю. Этим занимаемся и мы», — прокомментировал травму Сизикаса главный тренер «островитян» Барри Тротц.

В составе «Нью-Йорка» отсутствует также нападающий Кэл Клаттербак, из-за травмы кисти пропустивший 22 матча, и защитник Адам Пелеч, который выбыл до конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, полученного 2 января.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020