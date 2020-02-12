Форвард «Айлендерс» Сизикас выбыл на несколько недель. Он порезался о конёк Проворова

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас пропустит три-четыре недели из-за рваной раны левой ноги, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Форвард получил травму на четвёртой минуте матча с «Филадельфией Флайерз». Сизикас порезал ногу о конёк защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.



«В других командах лиги тоже много травм, и все подходят к этому с точки зрения следующего в строю. Этим занимаемся и мы», — прокомментировал травму Сизикаса главный тренер «островитян» Барри Тротц.



В составе «Нью-Йорка» отсутствует также нападающий Кэл Клаттербак, из-за травмы кисти пропустивший 22 матча, и защитник Адам Пелеч, который выбыл до конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, полученного 2 января.