Экс-голкипер НХЛ: очевидно, Василевскому помогла работа с психологом

Экс-голкипер нескольких клубов НХЛ Кевин Уикс поделился мнением об улучшении игры российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского по сравнению со стартом чемпионата.



«Глядя на игру Василевского в начале сезона, я видел, что ни один из его козырей не пропал. Он как был, так и остаётся одним из самых талантливых голкиперов лиги, если не самым талантливым. У него есть все: габариты, сила, техника и реакция, помноженные на талант. Сбой, возможно, случился в ментальном плане. Но работа с психологом, очевидно, ему помогла», — приводит слова Уикса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



25-летний Василевский обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 19 матчей. Всего на счету Василевского 30 побед в 42 матчах сезона. Российский голкипер с большим отрывом занимает первое место в лиге по этому показателю.

У Василевского суперсейв, а Кучеров получил травму. Сохранит ли «Тампа» чемпионскую игру? А ещё у «Тампы» выбыли из строя Стэмкос, Макдона, Рутта и Чирелли.