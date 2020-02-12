Экс-голкипер НХЛ: очевидно, Василевскому помогла работа с психологом

Экс-голкипер нескольких клубов НХЛ Кевин Уикс поделился мнением об улучшении игры российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского по сравнению со стартом чемпионата.
«Глядя на игру Василевского в начале сезона, я видел, что ни один из его козырей не пропал. Он как был, так и остаётся одним из самых талантливых голкиперов лиги, если не самым талантливым. У него есть все: габариты, сила, техника и реакция, помноженные на талант. Сбой, возможно, случился в ментальном плане. Но работа с психологом, очевидно, ему помогла», — приводит слова Уикса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
25-летний Василевский обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 19 матчей. Всего на счету Василевского 30 побед в 42 матчах сезона. Российский голкипер с большим отрывом занимает первое место в лиге по этому показателю.
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