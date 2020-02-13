«Виннипег» отправил Чибисова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» отправил российского нападающего Андрея Чибисова в клуб АХЛ «Манитоба Мус», сообщается в «Твиттере» клуба.

26-летний российский нападающий был вызван из АХЛ 5 февраля, но так и не сыграл свой первый матч в НХЛ.

В этом регулярном чемпионате АХЛ Чибисов провёл за «Манитобу» 46 матчей, записав на свой счёт 24 (7+17) балла при показателе полезности "-13" и 73 минутах штрафного времени.

В прошедшем сезоне Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов при показателе полезности "+1" и 14 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 14 минут за матч. В Кубке Гагарина Чибисов не принимал участия.