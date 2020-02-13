Защитник «Монреаля» Ши Уэбер выбыл на срок от 4 до 6 недель

34-летний канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер пропустит из-за травмы от 4 до 6 недель, сообщается на официальном сайте команды.

После проведения повторного обследования у игрока диагностировано растяжение связок голеностопного сустава. Напомним, что Уэбер получил травму 5 февраля в выездной игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 Б).

Всего в 55 матчах текущего регулярного чемпионата на счёту Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «+8». Всего за карьеру он провёл 980 матчей, в которых набрал 568 (216+352) очков при коэффициенте полезности «+83».