Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер выбыл на срок от 4 до 6 недель

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер выбыл на срок от 4 до 6 недель
Хоккей / НХЛ 0

34-летний канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер пропустит из-за травмы от 4 до 6 недель, сообщается на официальном сайте команды.

После проведения повторного обследования у игрока диагностировано растяжение связок голеностопного сустава. Напомним, что Уэбер получил травму 5 февраля в выездной игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:5 Б).

Всего в 55 матчах текущего регулярного чемпионата на счёту Уэбера 34 (13+21) очка при показателе полезности «+8». Всего за карьеру он провёл 980 матчей, в которых набрал 568 (216+352) очков при коэффициенте полезности «+83».

Источник: Уэбер завершит сезон из-за травмы, его карьера под вопросом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020