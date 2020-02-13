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Кузнецов пропустит матч с «Колорадо»

Кузнецов пропустит матч с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

27-летний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, получивший повреждение в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5), пропустит игру с «Колорадо Эвеланш», но отправиться на выездную серию вместе с командой. Об этом сообщил главный тренер «столичных» в интервью пресс-службе клуба.

«Есть надежда, что он примет участие в играх в выездной серии, поэтому мы включили его в состав. Но игру с «Колорадо» он пропустит. Евгений продолжает делать шаги в правильном направлении, поэтому мы будем работать с ним по той же программе, что и сейчас. Надеемся, он выйдет на лёд как можно скорее», — сказал главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

Напомним, форвард получил повреждение во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Кузнецов был травмирован в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту. Кузнецов, держась за левую руку, сразу же ушёл в раздевалку, а чуть позже появилась информация, что Евгений не сможет доиграть встречу.

27-летний Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 46 (19+27) баллов при показателе полезности «-1» и 30 минутах штрафа.

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