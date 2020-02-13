Травма Кучерова вынудила «Тампу» вызвать Волкова из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал российского форварда Александра Волкова из клуба АХЛ «Сиракуьюз Кранч» в основную команду, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошедшем матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ), «Тампа» потеряла из-за травмы другого российского нападающего – Никиту Кучерова.



14 января 2020 года Волков набрал первое очко в НХЛ. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» игрок отдал одну результативную передачу. Он дебютировал в НХЛ 30 октября 2019 года, но затем вновь выступал в АХЛ. Россиянин вернулся в НХЛ 10 января и принял участие в четырёх матчах. Всего в НХЛ он принял участие в 8 играх и набрал 1 (0+1) очко.



В сезоне-2019/2020 Волков в 35 матчах АХЛ за «Сиракьюз» отправил в ворота соперников 6 шайб и отдал 18 результативных передач, заработав при этом 14 минут штрафного времени.



«Тампа» выбрала Волкова на драфте 2017 года под общим 48-м номером.

Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»