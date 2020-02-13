Травма Кучерова вынудила «Тампу» вызвать Волкова из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал российского форварда Александра Волкова из клуба АХЛ «Сиракуьюз Кранч» в основную команду, сообщается на официальном сайте клуба.
В прошедшем матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ), «Тампа» потеряла из-за травмы другого российского нападающего – Никиту Кучерова.
14 января 2020 года Волков набрал первое очко в НХЛ. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» игрок отдал одну результативную передачу. Он дебютировал в НХЛ 30 октября 2019 года, но затем вновь выступал в АХЛ. Россиянин вернулся в НХЛ 10 января и принял участие в четырёх матчах. Всего в НХЛ он принял участие в 8 играх и набрал 1 (0+1) очко.
В сезоне-2019/2020 Волков в 35 матчах АХЛ за «Сиракьюз» отправил в ворота соперников 6 шайб и отдал 18 результативных передач, заработав при этом 14 минут штрафного времени.
«Тампа» выбрала Волкова на драфте 2017 года под общим 48-м номером.
- 13 февраля 2020
-
04:08
-
02:48
-
02:32
-
01:33
-
01:17
- 12 февраля 2020
-
23:56
-
23:31
-
22:48
-
22:22
-
21:53
-
21:12
-
21:03
-
20:39
-
20:12
-
19:58
-
19:27
-
18:55
-
18:50
-
18:30
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:08
-
16:47
-
16:35
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
13:19
-
13:00